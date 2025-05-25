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Ювентус залишив Рому без Ліги чемпіонів, Емполі Коваленка вилетів у Серію В за підсумками 38 туру

Олексій Мурзак — 25 травня 2025, 23:54
Ювентус залишив Рому без Ліги чемпіонів, Емполі Коваленка вилетів у Серію В за підсумками 38 туру

У неділю, 25 травня, відбулися заключні матчі останнього, 38 туру, італійської Серії А сезону 2024/25.

Досі залишався невизначеним точний розподіл команд, яки виступатимуть у єврокубках з наступного сезону.

Зокрема, Рома Артема Довбика без проблем переграла Торіно, однак через паралельну перемогу Ювентуса над Венецією не змогла пробитися у Лігу чемпіонів, посівши 6-е місце та право виступати у Лізі Європи.

Важку перемогу здобула і Фіорентина, але через вище згадані перемоги Роми та Юве, "фіалки" фінішували лише 7-ми, тож 3-й сезон поспіль виступлять у Лізі конференцій.

У той же час Емполі Віктора Коваленка програв, фінішувавши на 17-му рядку. З наступного сезону команда українця виступатиме у Серії В. Тут також постарався Лаціо, який примудрився програти Лечче та взагалі залишився без єврокубків.

А ось Парма врятувалася, перемігши Аталанту і фінішувавши на 16-му рядку.

Чемпіонат Італії – Серія А
38 тур, 25 травня

Аталанта – Парма 2:3 (2:0)

Голи: 1:0 – 32 Мальдіні, 2:0 – 33 Мальдіні, 2:1 – 47 Ено, 2:2 – 71 Ондрейка, 2:3 – 90+1 Ондрейка

Венеція – Ювентус 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 2 Філа, 1:1 – 25 Їлдиз, 1:2 – 31 Коло Муані, 2:2 – 55 Хапс, 2:3 – 73 Локателлі (пен)

Емполі – Верона 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 4 Седар, 1:1 – 43 Фацціні, 1:2 – 69 Брадарич

Лаціо – Лечче 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 43 Кулібалі

Торіно – Рома 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 18 Паредес (пен), 0:2 – 53 Салемакерс

Удінезе – Фіорентина 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 26 Лукка, 1:1 – 46 Фаджолі, 1:2 – 68 Комуццо, 2:2 – 61 Кабеселе, 2:3 – 82 Кін

У п’ятницю, 23 травня, Наполі вдома обіграв Кальярі 2:0 та завоював четверте чемпіонство у своїй історії.

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