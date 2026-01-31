Було б хорошим варіантом, – Кривенцов порадив Коваленку повернутися в Шахтар

Колишній тренер Шахтаря U-19 Валерій Кривенцов запропонував експівзахиснику збірної України Віктору Коваленку повернутися в рідний клуб.

Слова 52-річного тренера цитує Sport-express.ua.

Кілька останніх років у Коваленка було недостатньо ігрової практики. Перехід до Шахтаря міг би розв'язувати цю проблему та перезапустити кар'єру талановитого футболіста.

"Я думаю, повернення у Шахтар було б хорошим варіантом. Принаймні, йому варто було б пройти збори з командою, щоб тренерський штаб міг порівняти його з тими гравцями, які зараз є в півзахисті "гірників", – сказав Кривенцов.

Раніше повідомлялося, що Віктор Коваленко достроково розірвав контракт з кіпрським Арісом. 29-річний півзахисник у сезоні-2025/26 зіграв лише 6 матчів, сумарно провівши на полі 174 хвилини.

Коваленко залишив Шахтар взимку 2021 року, ставши гравцем італійської Аталанти. Під час закордонної кар'єри українець виступав також за Емполі та Спецію. Через постійні травми та недостатню ігрову практику Віктор втратив місце у збірній України, куди востаннє викликався у 2021 році.

