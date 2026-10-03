Ковалець: Тренерському штабу збірної України потрібний час, щоб знайти оптимальний склад

Український тренер Сергій Ковалець відреагував на поразку збірної України від Північної Ірландії (0:3) у матчі Ліги націй.

Його слова передає Sport.ua.

Фахівець вважає, що тренерському штабу збірної України потрібно дати час для визначення стартового складу.

"Ще перед стартом у Лізі націй я говорив, що тренерському штабу збірної потрібен час, щоб спокійно попрацювати, щоб знайти оптимальний склад, виробити тактику, організацію гри, оскільки гра, як відомо, впливає на результат. Також треба знайти й підхід до футболістів. І в цьому плані тренерський штаб поки що у пошуку. Ну не може команда з новим наставником за кілька ігор видавати феєрію, щоб усі були задоволені. Так, Ліга націй офіційний турнір, але куди важливіші відбірні матчі чемпіонату Європи та світу. Я не сильно здивований програшу збірної, враховуючи вищесказане, хоча, звичайно, можна було програти й не з таким великим рахунком", – сказав тренер.

Також Ковалець звернув увагу, що "синьо-жовтим" не вистачало креативу в центрі поля.

"Нам не вистачало креативного гравця у центрі поля. За наявності нинішнього кадрового потенціалу таким виконавцем міг стати Судаков, а його наполегливо ставлять на лівий фланг. Він може і м'яч рухати у середині поля, віддати передачу, якісно пробити. З флангу все це робити набагато складніше. Також ми програли підбір. Так, ми контролювали м'яч близько 70 відсотків ігрового часу. Але у яких зонах ми це робили? Відповідь очевидна. Біля воріт суперника нам, по суті, нічого не дали вдіяти. Як показав матч, збірна України виявилася не готовою до такої щільної гри суперника один в один. За такої схеми потрібно було більше працювати флангами, із забіганнями, а наші футболісти часто намагалися зробити це через центр. Було багато передач в недодачу", – підсумував Ковалець.

Напередодні збірна України зазнала першої поразки під керівництвом Андреа Мальдери, розгромно поступившись Північній Ірландії (0:3) у 3-му турі Ліги націй.

Ілля Забарний заявив, що готовий частково взяти на себе відповідальність за результат цього поєдинку. Водночас Андрій Ярмоленко зауважив, що ця поразка не стала для України фатальною, оскільки ще є матчі в груповому етапі.

Наступний поєдинок підопічні Андреа Мальдери проведуть 5 жовтня проти Угорщини. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.