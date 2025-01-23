Екстренер Баварії погодився очолити Боруссію Дортмунд

Дортмундська Боруссія веде переговори з Ніко Ковачем, який повинен стати заміною Нурі Шахіну на посаді головного тренера.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

53-річний хорватський фахівець готовий очолити Боруссію. Нещодавно відбулись перші переговори між сторонами.

Ковач хоче підписати контракт до кінця сезону з можливістю продовження ще на один або два сезони. Зазначається, що на ці умови навряд чи піде керівництво німецького клубу. Тому розглядаються й інші варіанти, серед яких екстренер Уніона Берлін Урс Фішер.

Нагадаємо, Шахін очолив Боруссію влітку 2024 року. З того часу команда зіграла 27 матчів, в яких здобула 12 перемог, зазнала 11 поразок, а ще чотири поєдинки було зіграно внічию.

В останньому для Шахіна матчі на чолі команди, дортмундці програли Болоньї.