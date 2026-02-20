Костюк пояснив відсутність зимових трансферів Динамо

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк розповів, чому клуб був неактивним на трансферному ринку взимку 2026-го.

Своєю думкою він поділився у коментарі для Telegram-каналу Футбольний сектор.

Відсутність трансферів наставник пояснив гарною конкуренцією у команді, де на кожну з позицій у його розпорядженні є по два гравці.

Костюк не бачить сенсу підписувати новачків, які не будуть сильніші за його нинішніх гравців.

"У нас конкуренція гарна. Я не вважаю, що потрібно брати гравців, які не сильніші і будуть програвати конкуренцію. У нас по 2 гравці на кожну позицію, і ця конкуренція дає гравцям поштовх плідніше працювати, доводити, що вони сильніші. Грати будуть сильніші", – сказав коуч Динамо.

Нагадаємо, що київський клуб взимку 2026-го покинуло п'ятеро гравців – Василь Буртник, Олександр Сирота, Анхель Торрес, Ерік Рамірес та Андрій Маткевич.

Динамо перед першим офіційним матчем УПЛ у новому 2026 році йде на четвертій позиції турнірної таблиці, маючи у своєму активі 26 балів.

20 лютого "біло-сині" зіграють вдома проти Руха у 17 турі української першості. Пряму трансляцію поєдинку можна переглянути безпосередньо на сайті Чемпіон. Початок зустрічі – о 18:00.

