Динамо – Рух: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Софія Кулай — 20 лютого 2026, 10:34
У п'ятницю, 20 лютого, київське Динамо прийме Рух у 17-му турі Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Перший офіційний поєдинок у 2026 році для обох колективів відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Дивіться пряму трансляцію від Football Hub у прямому етері на "Чемпіоні".

Кияни підходять до цього матчу у статусі фаворита. Команда Ігоря Костюка з 26 очками посідає 4-те місце турнірної таблиці першості, тоді як підопічні Івана Федика йдуть десятими (19 балів).

У першому колі "біло-сині" розгромили Рух з рахунком 5:1. Той єдиний гол престижу "жовто-чорних" забив Бабукар Фаал, який взимку 2026-го перейшов до львівських Карпат. За Динамо забивали Тарас Михавко, Віталій Буяльський, Олександр Яцик, Максим Брагару, а також автоголом у складі львів'ян відзначився центральний захисник Віталій Холод, який теж став зимовим новачком "зелено-білих".

Загалом у цьому протистояні налічується 11 офіційних поєдинків, у яких кияни оформили 9 звитяг, розписавши дві мирові. Рух ще ніколи не перемагав столичний гранд.

