Знаходимось у процесі становлення: Костюк – про перемогу над Зорею

Олександр Булава — 17 квітня 2026, 18:34
Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк оцінив перемогу над Зорею (3:1) у 24 турі чемпіонату України.

Про це він розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Звісно, ми першими пропустили м'яч, але потім перевага була на нашому боці. Ми створили достатню кількість моментів, які переросли у голи", – сказав він.

Також тренер відповів на запитання про серію з двох поспіль поразок у чемпіонаті України. Він вважає, що його команда перебуває у процесі становлення.

"Звісно, гравці розуміють це самі. Не потрібно додаткових мотивацій. Наша команда знаходиться у процесі становлення. Ми шукаємо нові зв'язки, дивимось, як гравці працюють один з одним у цих зв'язках. Звісно, що гравці молоді, десь немає стабільності, але ми бачимо, що сьогодні після двох поразок яка була агресія, які були атаки з нашого боку.

Могли забивати ще більше, але й у першому таймі після пропущеного голу, і у другому ми бачили ту команду, яку десь приблизно ті моменти, які ми обговорюємо, ті атаки, які ми повинні проводити, ті голи, які ми забили – це заслуга гравців", – зазначив Костюк.

Динамо перервало двоматчеву серію поразок у чемпіонаті та наразі з 44 очками в активі посідає четверте місце у турнірній таблиці.

Раніше Мирон Маркевич розкритикував гру панамського нападника київського Динамо Едуардо Герреро.

