Костюк оцінив перспективи Динамо в УПЛ: чи робитимуть "біло-сині" ставку на Кубок

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк поділився думками щодо шансів його команди поборотись в УПЛ за чемпіонство.

Його слова цитує Український футбол

Наставник "біло-синіх" заявив, що його підопічні ще можуть наздогнати лідерів чемпіонату. Він ставить максимальні цілі та вірить, що кияни здатні захистити чемпіонський титул.

"Це абсолютно реально. Уже були чемпіонати, коли різниця в очках була схожою, але все змінювалося. Немає жодних факторів, які могли б завадити нам фінішувати першими. Усе залежить від нас і від того, як пройдуть цю дистанцію наші головні конкуренти", – заявив тренер.

Він також відповів на запитання, чи є в команди пріоритетний турнір до кінця сезону. Фахівець підкреслив, що для "біло-синіх" чемпіонат і Кубок є однаково важливими.

"Ми не ставимо другорядних завдань. Наші цілі завжди високі, тому виходимо на поле, щоб грати на перемогу в кожному турнірі", – сказав Костюк.

Зазначимо, що Динамо наразі посідає четверте місце в УПЛ та відстає від ЛНЗ і Шахтаря, які лідирують у турнірній таблиці, на дев'ять очок. Свій перший матч після зимової паузи кияни проведуть 20 лютого – вдома прийматимуть львівський Рух.

У Кубку України "біло-сині" поки дійшли до 1/4 фіналу. На цій стадії турніру їм протистоятиме Інгулець.