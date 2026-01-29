Українська правда
Український захисник перейшов у турецький клуб

Олександр Булава — 29 січня 2026, 20:33
Олександр Сирота
Динамо

Український захисник київського Динамо Олександр Сирота перейшов у команду турецької Першої ліги Амед.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Першу частину сезону оборонець на правах оренди провів у Коджаеліспорі, який напередодні оголосив про розірвання контракту з футболістом. В активі захисника 8 матчів, без результативних дій.

Амед наразі є лідером турецької Першої ліги.

Зазначимо, що попередній сезон Сирота провів в оренді за Маккабі (Хайфа), за який відіграв 26 поєдинків.

За даними Transfermarkt контракт Сироти з Динамо завершується у червні 2026 року. Трансферна вартість захисника оцінюється в 1 млн євро.

