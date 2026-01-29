Український захисник перейшов у турецький клуб
Український захисник київського Динамо Олександр Сирота перейшов у команду турецької Першої ліги Амед.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
Першу частину сезону оборонець на правах оренди провів у Коджаеліспорі, який напередодні оголосив про розірвання контракту з футболістом. В активі захисника 8 матчів, без результативних дій.
Амед наразі є лідером турецької Першої ліги.
Зазначимо, що попередній сезон Сирота провів в оренді за Маккабі (Хайфа), за який відіграв 26 поєдинків.
За даними Transfermarkt контракт Сироти з Динамо завершується у червні 2026 року. Трансферна вартість захисника оцінюється в 1 млн євро.