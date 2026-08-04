Безотосний оцінив шанси Динамо проти Карабаха у кваліфікації Ліги конференцій

Ексголкіпер Габали та Чорноморця Дмитро Безотосний оцінив протистояння київського Динамо та азербайджанського Карабаха у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Його слова передає Azerisport.

"Карабах і Динамо – бренди своїх країн. Ці матчі обов'язково потрібно подивитися. Цікаво буде побачити молодих гравців київського клубу на тлі досвідченого Карабаха.

Динамо очолює тренер, який працював із молодіжною командою. Там чимало молодих хлопців. Легіонерів у команді мало, але є також досвідчені футболісти, як Андрій Ярмоленко та Микола Шапаренко. Тому я й кажу, що було б цікаво побачити молоду команду на тлі такого досвідченого суперника, як Карабах, який так добре проявив себе в Лізі чемпіонів", – зазначив він.