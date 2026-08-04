Безотосний оцінив шанси Динамо проти Карабаха у кваліфікації Ліги конференцій
Ексголкіпер Габали та Чорноморця Дмитро Безотосний оцінив протистояння київського Динамо та азербайджанського Карабаха у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.
Його слова передає Azerisport.
"Карабах і Динамо – бренди своїх країн. Ці матчі обов'язково потрібно подивитися. Цікаво буде побачити молодих гравців київського клубу на тлі досвідченого Карабаха.
Динамо очолює тренер, який працював із молодіжною командою. Там чимало молодих хлопців. Легіонерів у команді мало, але є також досвідчені футболісти, як Андрій Ярмоленко та Микола Шапаренко. Тому я й кажу, що було б цікаво побачити молоду команду на тлі такого досвідченого суперника, як Карабах, який так добре проявив себе в Лізі чемпіонів", – зазначив він.
Безотосний вважає азербайджанський клуб фаворитом у поєдинках з Динамо.
"Карабах є фаворитом протистояння? Моя думка полягає саме в цьому. Через війну з Росією футбол у нас зараз, м'яко кажучи, не на підйомі. Плюс домашні матчі наші клуби проводять на нейтральному полі. Причому на матчі в Польщі команда навіть літаком не може полетіти, доводиться користуватися потягом, автобусом", – підсумував Безотосний.
Перша гра між командами відбудеться у четвер, 6 серпня, в Любліні. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.
Зазначимо, що обидві команди опинились у Лізі конференцій після вильоту з Ліги Європи. Кияни поступились ПАОКу, а азербайджанці не змогли пройти ЦСКА із Софії.
Нагадаємо, що напередодні визначився потенційний суперник "біло-синіх" у раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій. У разі проходу, вони зіграють проти переможця пари Твенте – ДАК-1904.