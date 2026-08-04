Динамо – Карабах: де та коли дивитись матч Ліги конференцій

У четвер, 6 серпня, Динамо зіграє матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій на умовно домашньому полі проти азербайджанського Карабаха.

Ця гра відбудеться в Любліні. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

В Україні поєдинок між Динамо й Карабахом глядачі наживо зможуть переглянути у вільному доступі. Його покажуть на телеканалі 2+2, який також доступний на більшості OTT-платформ.

Зазначимо, що обидві команди опинились у Лізі конференцій після вильоту з Ліги Європи. Кияни поступились ПАОКу, а азербайджанці не змогли пройти ЦСКА із Софії.

Нагадаємо, що напередодні визначився потенційний суперник "біло-синіх" у раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій. У разі проходу, вони зіграють проти переможця пари Твенте – ДАК-1904.