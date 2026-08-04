Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Син легенди Динамо перейде в Чорноморець

Олександр Булава — 4 серпня 2026, 20:19
Син легенди Динамо перейде в Чорноморець
Олексій Гусєв
Кудрівка

Захисник київського Динамо Олексій Гусєв може продовжити кар'єру в одеському Чорноморці.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Наразі 21-річний оборонець вже перебуває в розташуванні "моряків". Очікується, що цей сезон гравець проведе в Одесі на правах річної оренди.

Українець має закрити найпроблемнішу для Романа Григорчука позицію - правого захисника.

Гусєв, який є сином легенди киян – Олега Гусєва, минулий сезон провів на правах оренди в Кудрівці, де відіграв 16 матчів та віддав 2 асисти. Чинний контракт захисника з київським клубом діє до червня 2029 року.

Напередодні Чорноморець підписав вінгера Динамо та захисника Шахтаря.

Динамо Київ Чорноморець

Чорноморець

Тренер Чорноморця анонсував підписання клубом ще кількох нових виконавців
Нам було набагато легше грати з Копенгагеном: Ротань похвалив Чорноморець за матч 1-го туру УПЛ
Ми тут не будемо "хлопчиками для биття": Григорчук – про поразку Чорноморця від Полісся у 1 турі УПЛ
Полісся стартувало в новому сезоні УПЛ з вольової перемоги над Чорноморцем
Чорноморець підписав вінгера Динамо та захисника Шахтаря

Останні новини