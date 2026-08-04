Син легенди Динамо перейде в Чорноморець

Захисник київського Динамо Олексій Гусєв може продовжити кар'єру в одеському Чорноморці.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Наразі 21-річний оборонець вже перебуває в розташуванні "моряків". Очікується, що цей сезон гравець проведе в Одесі на правах річної оренди.

Українець має закрити найпроблемнішу для Романа Григорчука позицію - правого захисника.

Гусєв, який є сином легенди киян – Олега Гусєва, минулий сезон провів на правах оренди в Кудрівці, де відіграв 16 матчів та віддав 2 асисти. Чинний контракт захисника з київським клубом діє до червня 2029 року.

Напередодні Чорноморець підписав вінгера Динамо та захисника Шахтаря.