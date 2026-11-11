Легенда Карпат назвав гравців "левів", які заслужили на виклик у збірну України

Михайло Кополовець вважає, що декілька гравців Карпат заслужили отримати виклик у збірну України.

Про це він розповів у коментарі Sport.ua.

"Хочеться, щоб тренерський штаб збірної України трохи більше звертав свою увагу на футболістів, які виступають за топ-5 клубів УПЛ. Я вважаю, що бодай один гравець львівських Карпат заслуговує виклику, адже команда показує хороші результати та якісну гру. Костенко мені дуже подобається на цьому відрізку часу. Своєю яскравою грою він довів, що має право отримати виклик до збірної України, однозначно. Коли, якщо не зараз? Вантух, Русин, Костенко... Я вважаю, що тренер має давати шанс футболістам, які грають за львівські Карпати. Один футболіст, як мінімум, мав би вже грати за національну збірну України", – сказав Кополовець.

Зазначимо, що до початкової заявки збірної України на найближчі матчі потрапили 25 гравців. Ще дев'ятеро опинились у резервному списку.

Після цього в ній відбулось декілька змін. Травмованих Олександра Зубкова та Матвія Пономаренка замінили Владислав Ванат, Артем Довбик і Микола Шапаренко.

Нагадаємо, що наразі "синьо-жовті" готуються до заключних поєдинків групового етапу Ліги націй. 14 листопада вони зіграють із Північною Ірландією в Белфасті, а через три дні протистоятимуть Грузії в Кошице.

Після чотирьох турів Україна посідає третє місце в турнірній таблиці групи B2, маючи в активі чотири залікові бали. Лідером є британська збірна, якій підопічні Андреа Мальдери в першому колі поступились із рахунком 0:3.