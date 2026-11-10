Були моменти, коли він переходив межу доброти: Трубін – про Мальдеру

Воротар збірної України Анатолій Трубін розповів про роботу під керівництвом тренерського штабу Андреа Мальдери.

Своїми враженнями він поділився в інтерв'ю Віктору Вацку.

"В цілому я дуже задоволений і дуже радий, що вибрали Мальдеру, як головного тренера зі своєю ідеєю. Дуже схожий стиль з Роберто Де Дзербі, і я розумію, що важко за такий короткий період натренувати все те, що, можливо, хоче наставник, тому, що це не клуб. З ним дуже цікаво та дуже важко працювати. Багато теорій, тренування можуть затягуватися, але я розумію, що це все для нас, щоб ми краще розуміли гру", – сказав Трубін.

Також голкіпер Бенфіки зізнався, чи завжди італієць добрий і м'який, як під час спілкування зі ЗМІ. Він заявив, що Мальдера може бути жорстким, коли треба:

"Якщо він бачить, що ми робимо фігню, м'яко кажучи – то звичайно, що йому не буде це подобатися. Були моменти, коли він переходив цю межу доброти. Це можна також казати про менталітет, тому що все одно європейці більш відкриті, ніж українці. Тому ми дивимося та бачимо, як він посміхається, як він говорить, але в потрібний час він може дати струхана".

Зазначимо, що наразі "синьо-жовті" готуються до заключних матчів групового етапу Ліги націй. 14 листопада вони зіграють із Північною Ірландією в Белфасті, а через три дні протистоятимуть Грузії в Кошице.

Після чотирьох турів Україна посідає третє місце в турнірній таблиці групи B2, маючи в активі чотири залікові бали. Лідером є британська збірна, якій підопічні Андреа Мальдери в першому колі поступились із рахунком 0:3.