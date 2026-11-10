Кащук – про дебютний вилик до збірної України: Дуже відповідальний момент

Півзахисник Карабаха Олексій Кащук висловився про свій дебютний виклик до збірної України.

Футболіст поспілкувався з пресслужбою УАФ.

Цього сезону хавбек зіграв 18 матчів у всіх турнірах на клубному рівні, в яких забив п'ять м'ячів та віддав одне результативну передачу.

Свої два наступні матчі збірна України зіграє 14 та 17 листопада – суперниками будуть Північна Ірландія та Грузія відповідно. Старт обох поєдинків заплановано на 21:45 за київським часом.

У групі F в Лізі націй "жовто-сині" наразі посідають третє місце у турнірній таблиці за підсумками чотирьох турів, набравши чотири очки. Від лідера в особі Північної Ірландії українці відстають на чотири залікові бали.

Раніше головний тренер збірної України Андреа Мальдера пояснив рішення не викликати форварда Сандерленда Тімура Тутєрова.