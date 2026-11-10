Кащук – про дебютний вилик до збірної України: Дуже відповідальний момент
Півзахисник Карабаха Олексій Кащук висловився про свій дебютний виклик до збірної України.
Футболіст поспілкувався з пресслужбою УАФ.
"Для мене це дуже відповідальний момент, тому що це мій перший виклик у збірну України. Я дуже зрадів цьому, тому що довго чекав на цей момент. Я розумію, яка це радість як для мене, так і для моєї родини. Хочу насолодитися цим моментом на всі 100%. Виклик більше для мене несподіваний.
Але ти завжди чекаєш цього шансу, ти заради цього живеш, граєш. Розумію, що, скоріше за все, я заслужив цей виклик, якщо тренер мене викликав до національної збірної", – розповів Кащук.
Цього сезону хавбек зіграв 18 матчів у всіх турнірах на клубному рівні, в яких забив п'ять м'ячів та віддав одне результативну передачу.
Свої два наступні матчі збірна України зіграє 14 та 17 листопада – суперниками будуть Північна Ірландія та Грузія відповідно. Старт обох поєдинків заплановано на 21:45 за київським часом.
У групі F в Лізі націй "жовто-сині" наразі посідають третє місце у турнірній таблиці за підсумками чотирьох турів, набравши чотири очки. Від лідера в особі Північної Ірландії українці відстають на чотири залікові бали.
Раніше головний тренер збірної України Андреа Мальдера пояснив рішення не викликати форварда Сандерленда Тімура Тутєрова.