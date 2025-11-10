Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Я не бачу єдності: Конте – про атмосферу в Наполі

Олександр Булава — 10 листопада 2025, 23:18
Я не бачу єдності: Конте – про атмосферу в Наполі
Антоніо Конте
Getty Images

Головний тренер Наполі Антоніо Конте оцінив атмосферу всередині команди.

Цитує наставника Gazzetta.it.

"Якщо ви програєте п'ять ігор, це означає, що щось йде не так. Щось потрібно робити, бо я не хочу "супроводжувати мертвого".

Я перший, хто бере на себе відповідальність. Я не бачу єдності, кожен думає про себе. Кожен з нас має заново відкрити свій дух, своє серце, свою рішучість. Речі можна зробити, але ми повинні бачити, як це робиться.

Одне діло робити своє завдання, а інше – грати в команді з дуже високими очікуваннями. Кожен думає про свій "город", я вже бачив це раніше, тому хочу серйозно поговорити з клубом", – розповів Конте.

Напередодні журналіст Маттео Моретто повідомив, що Конте мав зустрітися з керівництвом клубу щодо його майбутнього.

Антоніо Конте очолив Наполі перед стартом сезону-2024/25, за підсумком якого він привів команду до титулу чемпіона Італії. Але зараз партенопейці мають триматчеву серію без перемог та посідають четверте місце турнірної таблиці Серії А. Вчора, 9 листопада, підопічні Конте зазнали поразки від Болоньї з рахунком 0:2.

Нагадаємо, що в жовтні Антоніо Конте вословлював невдоволення літньою трансферною політикою Наполі.

Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Антоніо Конте

Антоніо Конте

Президент Наполі Де Лаурентіс відповів на можливу відставку Конте
Конте зустрінеться з керівництвом Наполі для обговорення доцільності продовження співпраці
Конте: Якби ми грали б, як Айнтрахт, то всі говорили б про італійське катеначо
Конте розкритикував трансферну кампанію Наполі після ганебної поразки від ПСВ у Лізі чемпіонів
Конте: Де Брейне незадоволений заміною? Він обрав для цього не ту людину

Останні новини