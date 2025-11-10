Я не бачу єдності: Конте – про атмосферу в Наполі

Головний тренер Наполі Антоніо Конте оцінив атмосферу всередині команди.

Цитує наставника Gazzetta.it.

"Якщо ви програєте п'ять ігор, це означає, що щось йде не так. Щось потрібно робити, бо я не хочу "супроводжувати мертвого".

Я перший, хто бере на себе відповідальність. Я не бачу єдності, кожен думає про себе. Кожен з нас має заново відкрити свій дух, своє серце, свою рішучість. Речі можна зробити, але ми повинні бачити, як це робиться.

Одне діло робити своє завдання, а інше – грати в команді з дуже високими очікуваннями. Кожен думає про свій "город", я вже бачив це раніше, тому хочу серйозно поговорити з клубом", – розповів Конте.