Я не бачу єдності: Конте – про атмосферу в Наполі
Головний тренер Наполі Антоніо Конте оцінив атмосферу всередині команди.
Цитує наставника Gazzetta.it.
"Якщо ви програєте п'ять ігор, це означає, що щось йде не так. Щось потрібно робити, бо я не хочу "супроводжувати мертвого".
Я перший, хто бере на себе відповідальність. Я не бачу єдності, кожен думає про себе. Кожен з нас має заново відкрити свій дух, своє серце, свою рішучість. Речі можна зробити, але ми повинні бачити, як це робиться.
Одне діло робити своє завдання, а інше – грати в команді з дуже високими очікуваннями. Кожен думає про свій "город", я вже бачив це раніше, тому хочу серйозно поговорити з клубом", – розповів Конте.
Напередодні журналіст Маттео Моретто повідомив, що Конте мав зустрітися з керівництвом клубу щодо його майбутнього.
Антоніо Конте очолив Наполі перед стартом сезону-2024/25, за підсумком якого він привів команду до титулу чемпіона Італії. Але зараз партенопейці мають триматчеву серію без перемог та посідають четверте місце турнірної таблиці Серії А. Вчора, 9 листопада, підопічні Конте зазнали поразки від Болоньї з рахунком 0:2.
Нагадаємо, що в жовтні Антоніо Конте вословлював невдоволення літньою трансферною політикою Наполі.