Захисник збірної України зацікавив клуб Серії А
Правий захисник донецького Шахтаря та збірної України Юхим Конопля привернув увагу клубу Серії А.
Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.
Гравцем зацікавився Сассуоло, який наразі перебуває на 11-му місці в турнірній таблиці чемпіонату. Наразі італійці вивчають варіант з трансфером українця.
Раніше була інформація, що оборонець може продовжити кар'єру у клубах Бундесліги та АПЛ. Водночас "гірники" не поспішатимуть продавати гравця до завершення контракту, який чинний до 30 вересня 2026 року.
У поточному сезоні 26-річний футболіст провів 19 матчів за Шахтар, забив 2 голи та віддав 4 асисти.
Нагадаємо, нещодавно Юхим опинився у центрі гучного скандалу через вподобайки під відео з російським контентом.
Конопля заявив, що йому дивно чути подібного роду обвинувачення у свій бік, але все одно перепросив та запевнив, що більше такого не повториться.