Захисник збірної України зацікавив клуб Серії А

Олександр Булава — 31 січня 2026, 20:13
Правий захисник донецького Шахтаря та збірної України Юхим Конопля привернув увагу клубу Серії А.

Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Гравцем зацікавився Сассуоло, який наразі перебуває на 11-му місці в турнірній таблиці чемпіонату. Наразі італійці вивчають варіант з трансфером українця.

Раніше була інформація, що оборонець може продовжити кар'єру у клубах Бундесліги та АПЛ. Водночас "гірники" не поспішатимуть продавати гравця до завершення контракту, який чинний до 30 вересня 2026 року.

У поточному сезоні 26-річний футболіст провів 19 матчів за Шахтар, забив 2 голи та віддав 4 асисти.

Нагадаємо, нещодавно Юхим опинився у центрі гучного скандалу через вподобайки під відео з російським контентом.

Конопля заявив, що йому дивно чути подібного роду обвинувачення у свій бік, але все одно перепросив та запевнив, що більше такого не повториться.

