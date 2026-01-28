Дружина лідера Шахтаря підірвала Instagram гарячими фото з Мальдів

Анастасія Конопля, дружина правого захисника донецького Шахтаря та збірної України Юхима Коноплі, потішила підписників гарячою порцією літнього настрою.

У своєму Instagram дівчина опублікувала серію нових світлин з Мальдівів, де позує у стильному купальнику на тлі бірюзового океану та білосніжного піску.

Фанати миттєво засипали фото компліментами, відзначивши чудову форму Анастасії та атмосферу справжнього райського відпочинку.

Нагадаємо, не так давно сам Юхим опинився у центрі гучного скандалу через вподобайки під відео з російським контентом.

Конопля заявив, що йому дивно чути подібного роду обвинувачення у свій бік, але все одно перепросив та запевнив, що більше такого не повториться.

Згодом донецький Шахтар прокоментував скандал довкола свого футболіста, заявивши, що гравець усвідомив свою помилку та долучився до придбання пікапа для ЗСУ.