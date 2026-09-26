Олісе встановив рекорд збірної Франції за асистами за рік

Атакувальний півзахисник Баварії Майкл Олісе встановив рекорд збірної Франції за кількістю асистів за один календарний рік.

Про це повідомляє L'Equipe.

Напередодні Франція у першому турі Ліги націй на виїзді обіграла Туреччину 1:0. Єдиний гол на 54 хвилині Кіліан Мбаппе забив саме з передачі Олісе.

Для Майкла ця гольова передача стала дев'ятою в 2026 році в матчах за збірну Франції. Таким чином, він встановив рекорд за цим показником з 1966 року, відколи ведеться дана статистика.

Олісе перевершив досягнення Тьєррі Анрі (2003 рік), Матьє Вальбуена (2014) та Антуана Грізманна (2019), на рахунку яких по 8 асистів.

Сумарно на рахунку Олісе 7 голів і 11 асистів у 26 матчах за збірну Франції, в якій він дебютував у вересні 2024 року.