Конате – про підписання нового контракту з Ліверпулем: Цей клуб для мене означає дуже багато

Центральний захисник Ліверпуля Ібраїма Конате заявив, що близький до укладання нового контракту з клубом.

Його слова передає Reuters.

"Люди говорили багато чого, але ми вже давно ведемо переговори з клубом і близькі до укладення угоди. Гадаю, всі хотіли, щоб це сталося якомога швидше, але ми на правильному шляху. Безумовно, є велика ймовірність, що я буду тут наступного сезону. Це те, чого я завжди хотів.

Я чекаю, щоб домовитися про контракт, але коли все буде вирішено, вам доведеться запитати Річарда Гьюза (прим. – спортивного директора Ліверпуля), що я йому сказав у вересні та листопаді, до того, як усі почали говорити про все. Він скаже щось, що змусить усіх замовкнути".

Також чемпіон Англії сезону 24/25 прокоментував теперішній стан справ "мерсисайдців" у поточній кампанії. Наразі Ліверпуль посідає 5 місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги після 33 зіграних турів.

"За мірками Ліверпуля це був невдалий сезон. Якщо ми фінішуємо у четвірці найкращих, ми, безперечно, не будемо задоволені. Це такий чудовий клуб і чудова сім'я. Цей клуб для мене означає дуже багато".

Зауважимо, поточна угода Конате з "мерсисайдцями" добігає кінця влітку цього року. У сезоні 2025/2026 Конате провів за Ліверпуль 46 матчів у всіх турнірах та забив 2 голи. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, на початку квітня з'явилася інформація, що керівництво Ліверпуля досягло значного успіху в переговорах із представниками Конате щодо довгострокової угоди.