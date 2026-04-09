Ліверпуль близький до нової угоди з ключовим гравцем

Ліверпуль став ближчим до продовження контракту з ключовим центральним захисником команди Ібраїмом Конате.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Англійський клуб має успіх в переговорах з гравцем. Угоди наразі немає, але у клубі впевнені, що її вдасться досягти найближчим часом.

До захисника інтерес проявляв мадридський Реал, проте у листопаді минулого року перемовини закінчені безрезультатно.

Чинний контракт Конате з Ліверпулем спливає в кінці 2026 року. Загалом Ібраїм провів за Ліверпуль 175 матчі, у яких відзначився 7 голами та віддав 4 асисти.

Напередодні "червоні" поступились ПСЖ у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Поразку своєї команди прокоментував тренер "червоних" Арне Слот. Він також визнав, що 0:2 – це не найгірший варіант для Ліверпуля по грі.