Наші гравці – не мішені. Вони – люди: Ліверпуль засудив расистські образи на адресу Конате

Англійський Ліверпуль виступив із заявою щодо расистських образ на адресу французького захисника Ібраїма Конате в соціальних мережах.

Про це повідомляє пресслужба клубу. Деталі додає BBC.

"Така поведінка є абсолютно неприйнятною. Вона принижує людську гідність, є проявом боягузтва і корениться у ненависті. Расизму немає місця у футболі, немає місця в суспільстві і немає місця ніде – ні в інтернеті, ні в реальному житті. Наші гравці – не мішені. Вони – люди. Образи, які й досі сиплються на гравців, часто приховані за анонімними акаунтами, є плямою на репутації гри та на платформах, що дозволяють цьому тривати".

Керівництво англійського клубу відреагувало на ситуацію, висловивши повну підтримку своєму гравцю, та повідомивши про співпрацю з відповідними органами для встановлення винних та закликавши соціальні мережі до дій.

"Увесь футбольний світ повинен об'єднатися і чітко та безкомпромісно заявити, що це не буде терпітися. Одних слів засудження недостатньо. Компанії, що керують соціальними мережами, повинні взяти на себе відповідальність і діяти негайно.

Ці платформи мають силу, технології та ресурси, щоб запобігти цим образам, проте занадто часто вони цього не роблять. Дозволити расистській ненависті поширюватися безконтрольно – це вибір, і цей вибір продовжує завдавати шкоди гравцям, сім'ям та спільнотам у всьому футбольному світі. Не можна допустити, щоб нинішня ситуація тривала. Їй треба протистояти, боротися з нею та викорінити її – не завтра, а зараз".

Інцидент стався після матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Галатасарая (4:0 на користь "мерсисайдців"), під час якого Конате вступив у єдиноборство з нігерійським нападником "левів" Віктором Осімгеном. Форвард отримав перелом передпліччя та був замінений у перерві на Лероя Сане.

Нагадаємо, раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що у сучасному футболі немає місця для расизму та те, що організація буде боротися з ним усіма силами.