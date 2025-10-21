Виправдовує довіру: Баварія нагородила Компані новим контрактом

Мюнхенська Баварія оголосила про продовження контракту з головним тренером Венсаном Компані.

Про це йдеться на сайті "ротен".

Баварія та Компані оновили договір про співпрацю, який тепер розрахований до літа 2029 року. Попередня угода закінчувалася після сезону-2026/27.

"Я вдячний, гордий і хотів би подякувати ФК Баварія за довіру і робоче середовище, яке вони мені забезпечили з першого дня. Мені здається, що я тут вже давно і добре знаю клуб. Поки що це був чудовий досвід. Ми розпочали чудову подорож. Давайте продовжувати працювати і святкувати ще більше успіхів!", – прокоментував Компані новий контракт.

🧢 𝐕𝐈𝐍𝐍𝐘 🤝 𝐅𝐂 𝐁𝐀𝐘𝐄𝐑𝐍 ❤️🤍 pic.twitter.com/rkZ5hr9GIB — FC Bayern (@FCBayernEN) October 21, 2025

Венсан Компані очолив Баварію влітку 2024 року. У першому ж сезоні на чолі мюнхенського колективу 39-річний бельгієць виграв чемпіонат Німеччини. Минулого літа він здобув свій другий трофей, перемігши Штутгарт у Суперкубку Німеччини.

У нинішньому сезоні Баварія провела 11 матчів, і всі вони завершилися перемогою мюнхенців. В останньому турі Бундесліги команда Компані обіграла Боруссію Дортмунд (2:1) у Дер Класікер.

