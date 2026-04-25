Бундесліга. Баварія здійснила камбек у матчі з Майнцом, дубль Шика приніс перемогу Баєру

У суботу, 25 квітня, відбувся ряд матчів у рамках 31 туру німецької Бундесліги. Поєдинки Аугсбург – Айнтрахт і Вольфсбург – Боруссія Менхенгладбах завершилися внічию. Гайденгайм вдома обіграв Санкт-Паулі, а Баєр виявився сильнішим за Кельн.

Баварія, яка у попередньому турі достроково забезпечила собі чемпіонство, після першого тайму програвала Майнцу 0:3. Проте у другій половині матчу команда Венсана Компані здійснила вражаючий камбек і перемогла 4:3.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

31 тур, 25 квітня

Аугсбург – Айнтрахт Франкфурт – 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 44 Каде, 1:1 – 66 Доан

Вольфсбург – Боруссія Менхенгладбах – 0:0 (0:0)

Вилучення: 90+2 Кастроп (Боруссія Менхенгладбах)

Гайденгайм – Санкт-Паулі – 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 3 Зівзівадзе, 2:0 – 82 Дінкчі

Кельн – Баєр – 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 43 Шик (з пенальті), 0:2 – 52 Шик, 1:2 – 78 Вальдшмідт

Майнц – Баварія – 3:4 (3:0)

Голи: 1:0 – 15 Кор, 2:0 – 29 Небель, 3:0 – 45+2 Бекер, 3:1 – 53 Джексон, 3:2 – 73 Олісе, 3:3 – 80 Мусіала, 3:4 – 83 Кейн

Програму суботнього ігрового дня в 31 турі Бундесліги завершуватиме матч між Гамбургом і Гоффенгаймом, який розпочнеться о 19:30 за київським часом. Напередодні 31 тур стартував з перемоги РБ Лейпциг над Уніон Берлін.