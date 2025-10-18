Бундесліга. Штутгарт розгромив Вольфсбург, Лейпциг вдома переграв Гамбург

У суботу, 18 жовтня, відбулась низка матчів у межах 7 туру чемпіонату Німеччини з футболу.

Вольфсбург вдома зазнав розгромної поразки від Штутгарта – Анджело Стіллер відзначився двома результативними передачами та голом.

Баєр в гостях здобув упевнену перемогу над Майнцем, а Гамбург у важкому матчі програв РБ Лейпциг.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

7 тур, 18 жовтня

Вольфсбург – Штутгарт 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – Томас, 35, 0:2 – Міттельштадт, 55, 0:3 – Стіллер, 80

Гайденгайм – Вердер 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Грюль, 50, 1:1 – Шіммер, 67, 1:2 – Саге, 69, 2:2 – Форенбах, 83

Кельн – Аугсбург 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Рідер, 54 (пен.), 1:1 – Ель-Мала, 76

Майнц – Баєр 3:4 (1:3)

Голи: 0:1 – Грімальдо, 11 (пен.), 0:2 – Кофане, 24, 1:2 – Лі Дже Сон, 34, 1:3 – Грімальдо, 45+3, 2:3 – Амірі, 71 (пен.), 2:4 – Тер'є, 87, 3:4 – Зіб, 90

РБ Лейпциг – Гамбург 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Баумгартнер, 45, 1:1 – Локонга, 48, 2:1 – Баумгартнер, 50

Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що у завершальному матчі ігрового дня на вболівальників очікує дербі Баварії та Боруссії Дортмунд – стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Напередодні тур відкрив Уніон, впевнено перегравши Боруссію Менхенгладбах.