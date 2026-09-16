Тому і взяли на одного нападника більше: Мальдера – про виклик Довбика та Яремчука

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував виклик до національної команди нападників Артема Довбика та Романа Яремчука, які мали доволі мало ігрової практики на старті сезону, наголосивши, що для нього ці гравці є дуже важливими, незалежно від їх стану.

Про це він сказав на пресконференції.

"Яремчук мав певні моменти, коли відкрилося трансферне вікно. Він очікував, можливо, отримати пропозицію, тому він доволі мало грав. Я часто з ним спілкувався по телефону, і він мене запевняв, що перебуває в чудовій фізичній формі, і це виключно його ситуація в клубі. Зараз ситуація вирішилася, він уже зіграв кілька хвилин.

Особисто для мене Роман є дуже важливим гравцем незалежно від його стану. Звісно, можливо, йому десь не вистачатиме фізичних кондицій на полі, він не грав багато. Так само і Довбик. Як ви бачили останнього тижня, він мав невеличке пошкодження. Звісно, треба буде наглядати, дивитися за його здоров'ям. І тому ми взяли на одного нападника більше, згідно з моїми ідеями", – зазначив він.

Раніше Мальдера прокоментував виклик до лав національної команди форварда Утрехта Артема Степанова.

Нагадаємо, 16 вересня було оголошено заявку збірної України на стартові матчі Ліги націй-2026.