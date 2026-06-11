Касільяс вимагає шалену компенсацію через наслідки інфаркту, перенесеного під час виступів за Порту

Легенда мадридського Реала Ікер Касільяс звернувся до суду з вимогою виплатити йому компенсацію через наслідки інфаркту, який він переніс під час виступів за Порту.

Про це повідомляє As,

Колишній воротар хоче отримати 3,7 мільйона євро. Він вважає, що серцевий напад, який стався на тренуванні навесні 2019 року, був пов'язаний із надмірними фізичними навантаженнями.

Саме тому іспанець домагається додаткових виплат у межах справи про професійну непрацездатність. Напередодні слухання про це відбулося в суді Порту.

Ікер заявив, що наслідки інфаркту суттєво вплинули на його повсякденне життя та фізичні можливості. Раніше страхова компанія вже виплатила йому 1,5 мільйона євро в межах страхового покриття нещасних випадків на виробництві.

Водночас Порту наполягає, що клуб повністю виконав свої фінансові зобов'язання, виплачуючи футболісту заробітну плату до завершення його кар'єри. Тепер місцевий суд має визначити, чи має Касільяс право на додаткову компенсацію за програмою повної втрати професійної працездатності.