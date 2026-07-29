Захисник Шахтаря ще один сезон виступатиме на правах оренди за Колос

Колос досягнув домовленості з Шахтарем щодо оренди захисника Едуарда Козіка.

Про це повідомила пресслужба клубу з Ковалівки.

Угода розрахована до кінця сезону-2026/27.

Едуард був орендований Колосом ще влітку 2024 року. Упродовж цього часу він провів за клуб 47 матчів, в яких забив один м'яч та віддав 2 асисти.

Напередодні клуб з Ковалівки підсилився одразу 5-ма новими гравцями та оголосив про відхід з команди півзахисника Альбіна Краснічі.

Також нещодавно Колос оголосив про підписання договору на спортивну підготовку з Акімом Тутєровим, братом вінгера Сандерленда – Тимура Тутєрова.