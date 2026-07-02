Колос припинив співпрацю з легіонером
Альбін Краснічі
ФК Колос
Колос оголосив про відхід з команди півзахисника Альбіна Краснічі.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Сторони припинили співпрацю за взаємною згодою.
Гравець провів за Колос один сезон, під час якого зіграв 6 матчів в УПЛ та один поєдинок у Кубку.
У лютому Краснічі на правах оренди повернувся до чемпіонату Косова, виступаючи за Приштину, у складі якої провів 17 матчів, де забив 2 голи та віддав один асист.
Напередодні клуб з Ковалівки підсилився одразу 5-ма новими гравцями.