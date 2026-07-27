Туран назвав ціль Шахтаря у новому розіграші Ліги чемпіонів

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран розповів, що потрапляння до числа 24-х найкращих команд Ліги чемпіонів сезону-2026/27, які виходять у плейоф, є великою мрією "гірників".

Його цитує Fanatik.

Основний етап найпрестижнішого єврокубкового турніру стартує 8 вересня, а жеребкування раунду заплановане на 27 серпня.

Наставник донеччан відзначив, що будувати колектив, який зараз перебуває у розпалі підготовки, під час війни дуже складно.

"Потрапити до топ-24 – це наша велика мрія. У нас дуже молода команда. Будувати колектив під час війни надзвичайно складно. Зараз ми перебуваємо в самому розпалі передсезонної підготовки. За 4 дні ми зіграли 3 товариські матчі. Сьогоднішній (26 липня – прим. ред.) поєдинок проти Бурсаспора став чудовою перевіркою. Ми зробимо для себе висновки. Це складне завдання, адже ми граємо не вдома, що є дуже важливим фактором у Лізі чемпіонів. Але ми прикладемо максимум зусиль, щоб потрапити до топ-24", – заявив Туран.

Товариський матч проти турецького клубу закінчився нульовою мировою. Це вже друга поспіль нічия без голів для "гірників" на тренувальних зборах.

Нагадаємо, що у сезоні-2024/25 донеччани не пробилися у плейоф, посівши 27-му сходинку за підсумками основного етапу, а торік донецький клуб дістався до півфіналу Ліги конференцій, у якому програв Крістал Пелес.

Перший офіційний поєдинок у сезоні-2026/27 Шахтар зіграє 3 липня, коли у 1-му УПЛ прийме Кудрівку. Зустріч розпочнеться о 18:00.

Раніше захисник Валерій Бондар оцінив готовність команди до нового сезону.