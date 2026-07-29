Туран: В УПЛ дуже високий тактичний рівень

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран оцінив рівень УПЛ після першого року на чолі команди.

Слова турецького фахівця наводить пресслужба чемпіонів України.

"Перше, що я побачив, це те, що в чемпіонаті дуже високий тактичний рівень. Я дуже ціную тренерів, те, як футболісти адаптуються. Це також допомагає мені розвиватися, адже всі команди мають різні стилі гри, і потрібно протидіяти відповідно. Необхідно шукати різні рішення. Тому можу сказати, що український футбол із тактичної точки зору розвивається дуже добре. Стадіони оновлюються.

В умовах війни нелегко триматися на плаву, і я це розумію, але вважаю, що український футбол, особливо з огляду на тактику, почувається досить добре. Дуже складно підвищувати якість іноземних футболістів, адже за умов війни їх важко залучати. Завдяки тренерам, гравцям та їхнім зусиллям, думаю, український футбол виглядає дуже вражаюче, і я справді з повагою схиляю голову перед ними", – заявив Туран.