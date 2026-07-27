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Колос підписав договір з братом Тутєрова

Олександр Булава — 27 липня 2026, 15:13
Колос підписав договір з братом Тутєрова
Акім Тутєров
ФК Колос

Колос оголосив про підписання договору на спортивну підготовку з Акімом Тутєровим, братом вінгера Сандерленда – Тимура Тутєрова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

16-річний півзахисник Тутєров виступає на позиції центрального півзахисника, однак за потреби може діяти і як опорний, і як атакувальний хавбек.

У клубі відзначили, що підписання договору стало логічним кроком після кількох років розвитку гравця в академії. За цей час Тутєров пройшов усі необхідні етапи підготовки та заслужив можливість зробити наступний крок у своїй кар'єрі. Надалі він виступатиме за команду Колоса U-19.

Нагадаємо, напередодні Сандерленд продовжив контракт зі старшим Тутєровимдо червня 2028 року. За першу команду англійців вінгер не відіграв жодного офіційного матчу, проте у молодіжному складі українець вже провів 44 поєдинки, у яких забив 16 голів та віддав 5 асистів.

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