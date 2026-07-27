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Завдання найвеличніші: Караваєв – про адаптацію в Шахтарі та цілі на новий сезон

Денис Іваненко — 27 липня 2026, 07:45
Завдання найвеличніші: Караваєв – про адаптацію в Шахтарі та цілі на новий сезон
Олександр Караваєв
ФК Шахтар

Новачок Шахтаря Олександр Караваєв поділився враженнями від роботи на зборах під керівництвом Арда Турана.

Його слова передає пресслужба "гірників".

Досвідчений футболіст заявив, що отримує дуже багато нової інформації. Він задоволений адаптацією в колективі та розповів про цілі на сезон.

"Емоції тільки позитивні, тому що дуже високий рівень як підготовки, так і футболу в цілому. Ти розумієш, що також завдання найвеличніші – це і перемога в чемпіонаті, і в Кубку якомога краще виступити, в Лізі чемпіонів, де я давно не грав. Тому це новий виклик, нові емоції та тільки найвеличніші цілі. Все попереду, я вважаю.

Я не люблю це слово "друга молодість", але навпаки – це додає тобі більше позитиву, тому що я люблю у своєму житті, особливо в футбольному, ставити постійно, кожного року нові цілі. Зараз вони ще більші, тому що це новий виклик, новий етап, і, звісно, хочеться показати себе якнайкраще. Тому я налаштований і мотивований більше, ніж на 100 відсотків", – сказав Караваєв.

Нагадаємо, що Олександр перейшов у Шахтар із київського Динамо на правах вільного агента. Він підписав контракт терміном на два роки.

Напередодні "гірники" зіграли внічию з турецьким Бурсаспором (0:0) у товариському матчі. Вони завершили збори без жодної поразки.

Новий сезон в УПЛ донеччани розпочнуть 3 серпня. Їм протистоятиме Кудрівка.

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