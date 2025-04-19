Костишин сказав, за рахунок чого Колос сенсаційно переміг Шахтар у 25 турі УПЛ

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував перемогу своєї команди над Шахтарем (4:2) у матчі 25-го туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що секрет успіху у командній роботі.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Секрет успіху у команді, у настрої, у командній роботі. З моїм приходом завжди говорилося про єдність і команду. Колос ментально змінився. Старт матчу? Ми переживали, а різницю зробив Кевін. Наш гравець приймав неправильні рішення і з його флангу була загроза.



Заміна Валерія Бондаренка була вимушеною. Судячи з травми, він вибув до кінця сезону", – сказав Костишин.