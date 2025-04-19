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Костишин сказав, за рахунок чого Колос сенсаційно переміг Шахтар у 25 турі УПЛ

Олексій Мурзак — 19 квітня 2025, 20:54
Костишин сказав, за рахунок чого Колос сенсаційно переміг Шахтар у 25 турі УПЛ
Руслан Костишин
ФК Колос

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував перемогу своєї команди над Шахтарем (4:2) у матчі 25-го туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що секрет успіху у командній роботі.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Секрет успіху у команді, у настрої, у командній роботі. З моїм приходом завжди говорилося про єдність і команду. Колос ментально змінився. Старт матчу? Ми переживали, а різницю зробив Кевін. Наш гравець приймав неправильні рішення і з його флангу була загроза.

Заміна Валерія Бондаренка була вимушеною. Судячи з травми, він вибув до кінця сезону", – сказав Костишин.

Після цієї поразки Шахтар значно погіршив свої шанси у боротьбі за чемпіонство, адже Динамо та Олександрія свої матчі виграли, і тепер "гірники" з 53 балами значно відстають від конкурентів. Колос завдяки перемозі набрав 27 очок та піднявся на 10-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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