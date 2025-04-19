Костишин сказав, за рахунок чого Колос сенсаційно переміг Шахтар у 25 турі УПЛ
Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував перемогу своєї команди над Шахтарем (4:2) у матчі 25-го туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що секрет успіху у командній роботі.
Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.
"Секрет успіху у команді, у настрої, у командній роботі. З моїм приходом завжди говорилося про єдність і команду. Колос ментально змінився. Старт матчу? Ми переживали, а різницю зробив Кевін. Наш гравець приймав неправильні рішення і з його флангу була загроза.
Заміна Валерія Бондаренка була вимушеною. Судячи з травми, він вибув до кінця сезону", – сказав Костишин.
Після цієї поразки Шахтар значно погіршив свої шанси у боротьбі за чемпіонство, адже Динамо та Олександрія свої матчі виграли, і тепер "гірники" з 53 балами значно відстають від конкурентів. Колос завдяки перемозі набрав 27 очок та піднявся на 10-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ.