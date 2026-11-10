Визначено дату догравання матчу Харків – Карпати 12 туру УПЛ
УПЛ
Дирекція УПЛ визначила дату догравання матчу Харкова та Карпат в 12 турі.
Про це повідомила пресслужба чемпіонату.
Так, команди мають дограти поєдинок 9 грудня, стартовий свисток – о 13:00 за київським часом.
Матч було перервано на 47-й хвилині другого тайму через повітряну тривогу за рахунку 2:1 на користь львів'ян. У складі Карпат голами відзначились Мічелена та Костенко, а за харків'ян забив Яцик.
Харків має 9 повних зіграних матчів і 21 очок в своєму активі, а Карпати набрали 19 балів за 11 ігор.
Раніше визначилась дата догравання матчу 11 туру Лівий берег – Буковина.