Визначено дату догравання матчу Харків – Карпати 12 туру УПЛ

Дирекція УПЛ визначила дату догравання матчу Харкова та Карпат в 12 турі.

Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

Так, команди мають дограти поєдинок 9 грудня, стартовий свисток – о 13:00 за київським часом.

Матч було перервано на 47-й хвилині другого тайму через повітряну тривогу за рахунку 2:1 на користь львів'ян. У складі Карпат голами відзначились Мічелена та Костенко, а за харків'ян забив Яцик.

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Харків має 9 повних зіграних матчів і 21 очок в своєму активі, а Карпати набрали 19 балів за 11 ігор.

Раніше визначилась дата догравання матчу 11 туру Лівий берег – Буковина.