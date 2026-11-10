Полісся зіграє товариський матч із Колосом

Один з лідерів чемпіонату України Полісся запланувало товариський матч на період міжнародної паузи.

Про це повідомила пресслужба житомирян.

Так, суперником підопічних Ротаня стане ковалівський Колос, а гра відбудеться 15 листопада о 14:00 за київським часом.

Зазначимо, що команди мали зустрітись в 11 турі УПЛ, але гру перенесли через тривалу повітряну тривогу.

Полісся в чемпіонаті України наразі має 28 очок після 11 зіграних матчів і посідає друге місце, а Колос розмістився на восьмій сходинці з 12 заліковими балами після 10 ігор.

Раніше повідомлялось, що Карпати та Верес запланували товариський матч.