Пантери здобули першу перемогу в сезоні, Харків програв Колосу в 15 турі Прайм-ліги

У суботу, 7 листопада, відбулись чергові матчі в межах 15 туру чемпіонату України з футболу серед жінок.

Колос та Харків дограли свій поєдинок, який розпочався напередодні – перемогу святкували представниці Ковалівки, а єдиний гол в матчі на свій рахунок записала Вікторія Остапів.

В іншому матчі ігрового дня уманьські Пантери святкували свою першу перемогу в сезоні, в результативному матчі перегравши Кривбас.

Чемпіонат України – Прайм-ліга

15 тур, 7 листопада

Пантери – Кривбас 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 – Миргородська, 3, 1:1 – Назаренко, 11, 1:2 – Городецька, 56, 2:2 – Тихонова, 57, 3:2 – Тихонова, 68

Харків – Колос 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Остапів, 50

Пантери завдяки цій перемозі набрали шість очок і наздогнала передостанній в турнірній таблиці Кривбас. Колос скоротив відставання від лідируючого Харкова – 32 очки проти 34.

Напередодні донецький Шахтар на останніх хвилинах вирвав перемогу у Полісся в матчі 15 туру Прайм-ліги.