Український голкіпер залишив Колос

Український голкіпер Валентин Горох залишив Колос.

Про це повідомила пресслужба клубу з Ковалівки.

30 червня у воротаря завершився контракт, який сторони не стали продовжувати.

Горох провів у Ковалівці два сезони – 2023/2024 та 2024/2025. За цей період голкіпер зіграв у п'яти матчах (4 в чемпіонаті та 1 у Кубку), записавши у свій актив один "сухий" поєдинок.

Раніше повідомлялося, що Гороха планує підписати рівненський Верес.

Також стало відомо, що Колос не зміг домовитися з Металістом 1925 щодо продовження оренди нападника Олексія Сидорова.

Водночас напередодні ЗМІ проінформували, що ковавівський клуб підписав колишнього захисника Кривбаса та легіонера з чемпіонату Косова.