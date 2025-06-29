Колос підсилився колишнім захисником Кривбаса та легіонером – джерело
Андрій Понєдєльнік
ФК Кривбас
Колос підписав двох нових футболістів.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, це колишній захисник Кривбаса Андрій Понєдєльнік, який пройшов медогляд, контракт розрахований на два роки, а також 24-річний атакувальний півзахисник Альбін Краснічі, попереднім клубом якого була косовська Приштина.
Раніше стало відомо, що Колос не зміг домовитися з Металістом 1925 щодо продовження оренди нападника Олексія Сидорова.
Також повідомлялося, що ковалівський клуб веде переговори щодо трансферу півзахисника Руха Юрія Климчука.
Минулий сезон команда Руслана Костишина завершила на десятому місці. У 30 матчах Колос набрав 36 очок.