Колос підсилився колишнім захисником Кривбаса та легіонером – джерело

Колос підписав двох нових футболістів.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, це колишній захисник Кривбаса Андрій Понєдєльнік, який пройшов медогляд, контракт розрахований на два роки, а також 24-річний атакувальний півзахисник Альбін Краснічі, попереднім клубом якого була косовська Приштина.

Раніше стало відомо, що Колос не зміг домовитися з Металістом 1925 щодо продовження оренди нападника Олексія Сидорова.

Також повідомлялося, що ковалівський клуб веде переговори щодо трансферу півзахисника Руха Юрія Климчука.

Минулий сезон команда Руслана Костишина завершила на десятому місці. У 30 матчах Колос набрав 36 очок.