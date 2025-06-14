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Верес підсилиться перспективним голкіпером Колоса – джерело

Олексій Мурзак — 14 червня 2025, 20:14
Верес підсилиться перспективним голкіпером Колоса – джерело
Валентин Горох
ФК Колос

Верес підпише голкіпера Колоса Валентина Гороха.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, придбання Гороха може означати потенційний відхід із Вереса більш досвідчених воротарів – Андрія Кожухаря та Богдана Когута.

Минулого сезону 23-річний воротар зіграв три матчі за Колос, у кожному з яких пропустив по одному м'ячу.

Раніше повідомлялося, що 33-річний нападник Вереса Руслан Степанюк залишив рівненський клуб. Сторони припинили співпрацю за обопільною згодою сторін.

Зазначимо, що сам Верес завершив розіграш УПЛ на 9 місці у турнірній таблиці, набравши до свого активу 36 очок.

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