Верес підсилиться перспективним голкіпером Колоса – джерело

Верес підпише голкіпера Колоса Валентина Гороха.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, придбання Гороха може означати потенційний відхід із Вереса більш досвідчених воротарів – Андрія Кожухаря та Богдана Когута.

Минулого сезону 23-річний воротар зіграв три матчі за Колос, у кожному з яких пропустив по одному м'ячу.

Раніше повідомлялося, що 33-річний нападник Вереса Руслан Степанюк залишив рівненський клуб. Сторони припинили співпрацю за обопільною згодою сторін.

Зазначимо, що сам Верес завершив розіграш УПЛ на 9 місці у турнірній таблиці, набравши до свого активу 36 очок.