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Колос не зміг домовитися з Металістом 1925 щодо оренди нападника

Олексій Мурзак — 28 червня 2025, 19:41
Колос не зміг домовитися з Металістом 1925 щодо оренди нападника
Олексій Сидоров
ФК Колос

Колос не зміг домовитися з Металістом 1925 щодо продовження оренди нападника Олексія Сидорова.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 24-річний футболіст висловлював бажання залишитися в Колосі на наступний сезон. Наразі він має повернутися до Металіста 1925, хоча перша команда харків’ян уже вирушила на збори.

Зазначимо, що орендна угода Сидорова з Колосом спливає 30 червня.

Раніше повідомлялося, що Колос також має намір підписати трьох футболістів на повноцінній основі: атакувального півзахисника Альбіна Краснічі (Приштина), лівого захисника Віталія Катрича (Інгулець), форварда Юрія Климчука (Рух).

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