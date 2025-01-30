Розкішне життя після розлучення: ексдружина лідера Шахтаря підкорює соцмережі гарячими кадрами

Колишня дружина вінгера Шахтаря Олександра Зубкова весело проводить вільний час на курорті.

Не так давно Ганна подала на розлучення після 6 років подружнього життя, опублікувавши в соцмережах фото документа.

Тепер жінка насолоджується життям, показуючи прихильникам нові фотографії з відпочинку біля моря. Світлини мають доволі пікантний характер, адже екскохана Зубкова не соромиться показувати свою фігуру у різному вбранні.

Нагадаємо, Олександр Зубков і Ганна офіційно одружилися у жовтні 2019 року, а взимку 2021-го у пари народилася донька Софія. Однак у 2024 році їхні стосунки опинилися в центрі гучного скандалу.

Жінка звинуватила Зубкова у зраді та оприлюднила скріншоти його листування з коханкою. Згодом стало відомо, що футболіст користувався послугами ескортниць, а також у приватному листуванні з друзями принижував дружину, зокрема критикував її за зайву вагу.

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Що стосується самого футболіста, його активно пов'язують із чутками про перехід до турецького клубу. Гравець має найближчим часом підписати контракт із Трабзонспором.