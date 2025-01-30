Розкішне життя після розлучення: ексдружина лідера Шахтаря підкорює соцмережі гарячими кадрами
Колишня дружина вінгера Шахтаря Олександра Зубкова весело проводить вільний час на курорті.
Не так давно Ганна подала на розлучення після 6 років подружнього життя, опублікувавши в соцмережах фото документа.
Тепер жінка насолоджується життям, показуючи прихильникам нові фотографії з відпочинку біля моря. Світлини мають доволі пікантний характер, адже екскохана Зубкова не соромиться показувати свою фігуру у різному вбранні.
Нагадаємо, Олександр Зубков і Ганна офіційно одружилися у жовтні 2019 року, а взимку 2021-го у пари народилася донька Софія. Однак у 2024 році їхні стосунки опинилися в центрі гучного скандалу.
Жінка звинуватила Зубкова у зраді та оприлюднила скріншоти його листування з коханкою. Згодом стало відомо, що футболіст користувався послугами ескортниць, а також у приватному листуванні з друзями принижував дружину, зокрема критикував її за зайву вагу.
Що стосується самого футболіста, його активно пов'язують із чутками про перехід до турецького клубу. Гравець має найближчим часом підписати контракт із Трабзонспором.