Кінець Love story: дружина вінгера Шахтаря і збірної України подала на розлучення

Дружина півзахисника збірної України та донецького Шахтаря Анна подала на розлучення після 6 років подружнього життя.

Про це вона повідомила у дописі на своїй сторінці в Instagram.

У документі, який дружина футболіста показала в сторіз, вона просить розірвати шлюб.

Нагадаємо, пара одружилася у жовтні 2019 року, а взимку 2021-го народилася спільна донька Софія.

Минулого року стався гучний скандал, який став переломним у їхніх стосунках. Анна звинуватила Олександра у зраді, оприлюднивши скріншоти його листування з коханкою.

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Також стало відомо про те, що Зубков користувався послугами ескортниць, критикував її за зайву вагу та принижував у листуванні із друзями.

Після скандалу подружжя спробувало відновити стосунки, публікуючи багато спільного контенту, в тому числі й святкуючи день народження доньки, але, схоже, мир тривав недовго.

Цього сезону на рахунку 28-річного футболіста 5 голів і 3 результативні передачі в 12 матчах УПЛ. Контракт футболіста з Шахтарем спливає у 2027 році.

Зазначимо, на Зубкова претендує турецький клуб, який вже має у своєму складі двох українців. Напередодні "гірники" отримали покращену пропозицію щодо трансферу гравця.