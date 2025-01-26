Ефект розлучення: дружина лідера Шахтаря показала, як до неї залицяються прихильники

Дружина вінгера Шахтаря Олександра Зубкова отримує повідомлення від фанатів про зустріч після новини про розлучення із футболістом.

Ганна опублікувала у соціальних мережах фото переписки з прихильником, який запросив жінку до ресторану у Києві.

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Жінка гравця "гірників" показала, що поки що не налаштована на нові знайомства. Щоправда, у доволі грубій формі.

"Є***ь ти простий тіп" – прокоментувала повідомлення Ганна.

Нагадаємо, Зубков та його кохана одружилася у жовтні 2019 року, а взимку 2021-го народилася донька Софія.

Минулого літа стався гучний скандал, який став переломним у стосунках зіркової пари. Анна звинуватила Олександра у зраді, оприлюднивши скріншоти його листування з коханкою, на що футболіст вирішив принизити дружину у переписці з друзями.

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Цього сезону на рахунку 28-річного вінгера 5 голів і 3 результативні передачі в 12 матчах УПЛ. Контракт футболіста з Шахтарем спливає у 2027 році.