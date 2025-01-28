Шахтар погодиться продати Зубкова в Трабзонспор після матчу Ліги чемпіонів із Боруссією – джерело

Вінгер донецького Шахтаря Олександр Зубков найближчим часом підпише контракт із Трабзонспором.

Про це інформує турецький портал gazete61.

За інформацією джерела, турецький гранд зробить нову пропозицію українському клубу, після того, як він зіграє свій матч у Лізі чемпіонів.

Очікується, що керівництво Шахтаря, який зараз посідає 27 місце у турнірній таблиці, з легкістю погодиться на продаж лідера за 6 млн євро після того, як Шахтар завершить виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що турецький Трабзонспор вкотре покращив пропозицію донецькому Шахтарю за Зубкова. Турецький клуб запропонував за 28-річного футболіста 6 млн євро, ще 500 тисяч передбачено як бонуси, однак "гірники" не прийняли пропозицію та вимагають за трансфер 7,5 млн євро.

Цього сезону Зубков зіграв 20 матчах у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав шість асистів.

Нагадаємо, напередодні турецький клуб підписав нападника Шахтаря Данила Сікана. Також за Трабзонспор вже виступає колишній захисник Зорі Арсен Батагов.

У середу, 29 січня, донецький Шахтар проведе вирішальний матч у Лізі чемпіонів сезону-2024/25. Суперником "гірників" буде німецька Боруссія Дортмунд.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Зігналь-Ідуна-Парк" у Дортмунді, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Перед цією грою "гірники" зберігають мінімальні шанси на вихід у плейоф, посідаючи 27 місце в таблиці. "Джмелі" гарантували собі євровесну, однак можуть зачепитися за пряме потрапляння до 1/8 турніру в разі перемоги.