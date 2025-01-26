Незважаючи на спростування Суркіса: Трабзонспор веде переговори щодо трансферу Попова

Незважаючи на низку спростувань, зокрема від президента Динамо Ігоря Суркіса, у Туреччині наполягають на тому, що Трабзонспор веде роботу з трансферу захисника київського клубу Дениса Попова.

Про це повідомляє Fotomac.

За інформацією джерела, турецький клуб вже півтора тижні "має інтенсивні контакти" з приводу трансферу і продовжує їх у прагненні оформити перехід 25-річного футболіста до закриття зимового трансферного вікна.

Щоправда, при цьому не уточнюється, з ким же саме відбуваються ці контакти.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор, який нещодавно придбав нападника Данила Сікана з Шахтаря, також хоче підписати лідера Полісся Олександра Назаренка.

Також турки продовжують вести перемовини відносно трансферу вінгера Шахтаря Олександра Зубкова.