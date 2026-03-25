Екстренер Шахтаря не планує повертатися у футбол до завершення поточного сезону – ЗМІ

Колишній головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі найімовірніше не приєднається до лондонського Тоттенгема чи будь-якого іншого клубу до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє Sky Sports.

46-річний італійський фахівець має намір уникнути негайного повернення до футболу після того, як 11 лютого 2026 року залишив французький Марсель, на чолі якого працював із липня 2024 року та провів 69 матчів.

Наразі тренер планує оцінити наявні пропозиції вже влітку.

Зауважимо, що в Україні Де Дзербі працював у період із липня 2021 року до липня 2022 року із Шахтарем, де керував командою у 30 поєдинках у всіх турнірах та здобув перемогу в Суперкубку України сезону 2021/22.

Очікується, що чинний головний тренер "шпор" Ігор Тудор залишить лондонський клуб упродовж найближчих двох діб. Напередодні команда поступилася Ноттінгем Форест у 31 турі АПЛ (0:3) і наразі з 30 очками посідає 17-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.