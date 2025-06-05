Тренував три клуби у 2024: Аталанта визначилася із заміною Гасперіні

Колишній тренер Торіно, Роми та Саутгемптона Іван Юрич веде переговори із керівництвом Аталанти щодо співпраці.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Контракт хорватського наставника з бергамасками буде розрахований до 2027 року із можливістю продовження угоди до 2028-го.

Юрич має замінити Джан П'єро Гасперіні, який покинув команду після 9 років у клубі. Очікується, що наступним клубом Гасперіні стане Рома, з якою 67-річний фахівець вже погодив 3-річний контракт.

Ivan #Juric is in talks with #Atalanta for a contract until 2027 with the option for 2028. The croatian is among the candidates to replace Gasperini. Juric is in a good relationship with the sporting director Tony D’Amico since Verona’s Times. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 5, 2025

Іван Юрич же своєю чергою був одним з кандидатів Аталанти разом із Тьяго Моттою та Раффаеле Палладіно.

Хорват має хороші стосунки зі спортивним директором клубу Тоні Д'Аміко з часів роботи у Вероні. Минулого сезону Юрич очолював відразу три клуби – Торіно, Рому та Саутгемптон, з яким він вилетів до Чемпіоншипу.