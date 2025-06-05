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Тренував три клуби у 2024: Аталанта визначилася із заміною Гасперіні

Станіслав Лисак — 5 червня 2025, 09:51
Тренував три клуби у 2024: Аталанта визначилася із заміною Гасперіні
Getty Images

Колишній тренер Торіно, Роми та Саутгемптона Іван Юрич веде переговори із керівництвом Аталанти щодо співпраці.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Контракт хорватського наставника з бергамасками буде розрахований до 2027 року із можливістю продовження угоди до 2028-го.

Юрич має замінити Джан П'єро Гасперіні, який покинув команду після 9 років у клубі. Очікується, що наступним клубом Гасперіні стане Рома, з якою 67-річний фахівець вже погодив 3-річний контракт.

Іван Юрич же своєю чергою був одним з кандидатів Аталанти разом із Тьяго Моттою та Раффаеле Палладіно.

Хорват має хороші стосунки зі спортивним директором клубу Тоні Д'Аміко з часів роботи у Вероні. Минулого сезону Юрич очолював відразу три клуби – Торіно, Рому та Саутгемптон, з яким він вилетів до Чемпіоншипу.

Аталанта Верона Джан П`єро Гасперіні Саутгемптон Торіно Іван Юрич

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