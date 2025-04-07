Всього 108 днів: клуб АПЛ звільнив колишнього тренера Довбика через виліт з АПЛ

Саутгемптон звільнив Івана Юрича з посади головного тренера після того, як він не зміг врятувати клуб від вильоту з АПЛ.

Про це клуб повідомив на своєму сайті.

Оголошення про відставку 49-річного фахівця відбулося наступного ж дня після поразки від Тоттенхема (1:3) у 31 турі АПЛ, через яку "святі" достроково вилетіли до Чемпіоншипу. Юрич пропрацював на своїй посаді всього 108 днів.

"Ми можемо підтвердити, що сьогодні досягли домовленості з тренером нашої чоловічої команди Іваном Юричем про завершення його роботи в клубі. Іван прийшов у Саутгемптон у важкий час, і його завданням було спробувати поліпшити команду, яка опинилася в складній ситуації. На жаль, ми не побачили прогресу у виступах так, як ми сподівалися, але ми хотіли б подякувати Івану і його співробітникам за їхню чесність і наполегливу працю, коли вони боролися проти труднощів, намагаючись утримати нас на вершині", – йдеться в заяві.

We have today reached an agreement with our Men’s First Team Manager, Ivan Jurić, to end his spell at the club. — Southampton FC (@SouthamptonFC) April 7, 2025

Згідно з повідомленням, тимчасовим тренером команди в останніх семи матчах сезону буде Саймон Раск. Керівництво клубу вже займається пошуками нового наставника, який очолить команду перед початком сезону в Чемпіоншипі.

Варто зазначити, що Саутгемптон став уже другим клубом, який звільнив Івана Юрича в цьому сезоні. Раніше тренер невдало попрацював у Ромі Артема Довбика, де він протримався ще менше – неповні два місяці.

Іван Юрич замінив Расселла Мартіна на посаді головного тренера в грудні минулого року, підписавши контракт до червня 2026 року. Але "святі" під керівництвом хорватського тренера виграли лише один із 14 ігор АПЛ.

Поразка від Тоттенхема зробила Саутгемптон "рекордсменом" за швидкістю вильоту до Чемпіоншипу і залишила на дні турнірної таблиці. Команда на 22 очки відстає від Вулверхемптона, що посідає 17-те місце.

При цьому клуб ризикує встановити новий рекорд за найменшою кількістю набраних очок за сезон. Наразі команда має на своєму рахунку 10 очок. Рекорд належить Дербі Каунті, який закінчив сезон-2007/08 з 11 балами в активі.

Нагадаємо, що головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розкритикував фанатів Манчестер Юнайтед, які ображали Філа Фодена та його матір під час манкуніанського дербі.