Аталанта оголосила про відхід Гасперіні

Аталанта попрощалась з головним тренером команди Джан П'єро Гасперіні, який покинув команду після 9 років проведених у клубі.

Про це йдеться в заяві бергамасків.

"Любий Містере, наша подорож була справді надзвичайною – такою, що вирізняється як щось рідкісне і особливе у світі футболу. Дев’ять виняткових і насичених років, протягом яких ми досягли видатних успіхів як в Італії, так і на європейській арені.

Це не просто сторінка – це видатна глава, яка назавжди залишиться вписаною в історію Аталанти, так само як і глибока прихильність та щира повага, які об’єднували нас і продовжуватимуть об’єднувати, незалежно від того, що наші професійні шляхи тепер розходяться.

Ми ніколи не зможемо подякувати тобі достатньо за ті емоції, які ти нам подарував, і за незабутню радість, якою ми ділилися з жителями Берґамо та нашими вболівальниками, досягаючи висот, які колись здавалися недосяжними.

Після стількох років разом ми відчули, що повинні з повагою поставитися до твого бажання шукати нові виклики, повністю усвідомлюючи, що наш зв’язок залишиться незламним, а взаємна повага – вічною.

Від усіх нас, зараз і завжди, Дякуємо, Містере! Від щирого серця, родина Аталанти", – йдеться в заяві клубу.