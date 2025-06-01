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Аталанта оголосила про відхід Гасперіні

Олександр Булава — 1 червня 2025, 19:39
Аталанта оголосила про відхід Гасперіні
Джан П'єро Гасперіні
Getty Images

Аталанта попрощалась з головним тренером команди Джан П'єро Гасперіні, який покинув команду після 9 років проведених у клубі.

Про це йдеться в заяві бергамасків.

"Любий Містере, наша подорож була справді надзвичайною – такою, що вирізняється як щось рідкісне і особливе у світі футболу. Дев’ять виняткових і насичених років, протягом яких ми досягли видатних успіхів як в Італії, так і на європейській арені.

Це не просто сторінка – це видатна глава, яка назавжди залишиться вписаною в історію Аталанти, так само як і глибока прихильність та щира повага, які об’єднували нас і продовжуватимуть об’єднувати, незалежно від того, що наші професійні шляхи тепер розходяться.

Ми ніколи не зможемо подякувати тобі достатньо за ті емоції, які ти нам подарував, і за незабутню радість, якою ми ділилися з жителями Берґамо та нашими вболівальниками, досягаючи висот, які колись здавалися недосяжними.

Після стількох років разом ми відчули, що повинні з повагою поставитися до твого бажання шукати нові виклики, повністю усвідомлюючи, що наш зв’язок залишиться незламним, а взаємна повага – вічною.

Від усіх нас, зараз і завжди, Дякуємо, Містере! Від щирого серця, родина Аталанти", – йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, Гасперіні очолював команду з липня 2016-го. Під його керівництвом Аталанта виграла перший в історії єврокубок, бергамаски здолали Баєр у фіналі Ліги Європи.

У нинішньому сезоні Аталанта посіла третє місце в турнірній таблиці Серії А та кваліфікувалася до Ліги чемпіонів.

Очікується, що наступним клубом Гасперіні стане Рома, з якою 67-річний фахівець вже погодив 3-річний контракт.

Аталанта Джан П`єро Гасперіні Чемпіонат Італії, Серія А

Аталанта

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